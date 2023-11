Montse Vendrell presenta a la Seu la novel·la ‘Sabó de casa’

Cartell anunciant la presentació de la novel·la Sabó de casa, a la Seu (RàdioSeu)

La Biblioteca Sant Agustí reprèn les seves activitats culturals i avui divendres, a les 7 del vespre, ofereix la presentació a la Seu d’Urgell del llibre Sabó de casa, de Montse Vendrell. L’autora explicarà la que és la seva primera novel·la acompanyada de Cristina Torrent, catedràtica de francès a l’Escola Oficial d’Idiomes, i Joan Ramon Zaballos, catedràtic d’alemany també a l’EOI.

El protagonista de Sabó de casa és Joan de Marongo, un noi d’Almenar que, per a evitar que l’enviïn a la guerra del Marroc, fuig del seu poble natal i de tot allò que estima. A l’exili francès haurà d’aprendre a viure sense la seva família i, sobretot, sense la Marieta, el seu gran amor. L’obra es basa en fets reals i, tot i que l’autora hi afegeix elements de ficció, permet endinsar-se inicialment al context de la vida a pagès a la plana de Lleida durant la dècada de 1920. Després, els protagonistes recorren ciutats com Marsella i Barcelona per a retrobar-se, finalment, ben a la vora de casa.