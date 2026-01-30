Montse Cobo publica el seu primer treball discogràfic: “Rellotge de paret”

La cantant del Principat, Montse Cobo, acaba de publicar, amb el segell Semm, el seu primer treball discogràfic. Es tracta de Rellotge de paret, un EP que reuneix cinc poesies i cinc cançons originals. El disc aborda temàtiques com el pas del temps, la memòria i la transmissió de rols entre les persones a mesura que es fan grans. Reconeguda en diverses ocasions al concurs de poesia Miquel Martí i Pol, Montse Cobo posa música en aquest àlbum al poema Mans, guanyador de la 27a edició del certamen.
El disc ha estat produït i arranjat per Oriol Vilella, amb una voluntat clara de respectar l’essència dels textos poètics. L’orquestració, de caràcter singular, inclou arranjaments de corda per a violoncel i viola, interpretats respectivament per Mireia Planas i Sílvia Garcia Alba, que aporten a les cançons un aire evocador de les produccions pop de cantautors de finals dels anys seixanta.
Montse Cobo i Oriol Vilella s’encarreguen dels teclats i les guitarres, mentre que Dante Falótico completa la formació musical a la bateria i la percussió.
L’equip tècnic i artístic es completa amb David Pérez Barbero com a tècnic de so, Òscar Llauradó al disseny gràfic i Àlex López a la fotografia.
El disc es pot trobar a la llibreria La Trenca, a Andorra la Vella, i a la web del segell.
La cançó Mans ja es pot escoltar a www.semmrecords.com.