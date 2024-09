Montferrer i Castellbò integra els professionals sanitaris al projecte Vincles

Formació pilot a Montferrer i Castellbò sobre el projecte Vincles a l’Alt Pirineu i Aran (Foto: Fundació ISocial)

Montferrer i Castellbò ha acollit una formació destinada al personal sanitari d’atenció primària i del Sant Hospital de la Seu d’Urgell -que atén la població del municipi-, amb l’objectiu d’incorporar aquests professionals i el conjunt del sistema de Salut al projecte Vincles de detecció i prevenció de la soledat no desitjada.

La iniciativa la promou la Fundació iSocial i el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, amb el suport del Hub d’Innovació Social i Sanitària (HISS). La voluntat final és que la soledat no desitjada de les persones grans, un problema que preocupa el 80 per cent dels habitants de l’Alt Pirineu i Aran, esdevingui en el futur un àmbit integrat d’atenció social i sanitària.

De moment, a través del projecte Vincles s’ha definit 53 indicadors que permeten identificar de manera geolocalitzada i de forma precisa, gràcies a una eina d’anàlisi de dades, situacions de risc. Un cop detectats els casos, Vincles activa una xarxa comunitària i de dinamització social.





Prova pilot

Amb la prova pilot que aquesta setmana es posa en marxa a Montferrer i Castellbò, s’incorporaran a l’anàlisi, a més d’indicadors socials i demogràfics, també indicadors addicionals de caràcter sanitari. Així mateix, el personal del món de la salut es convertirà en part integral de la xarxa de suport per a les persones afectades, tant en la fase de detecció, per mitjà dels indicadors sanitaris esmentats, com en la fase d’intervenció, per mitjà de la prescripció d’activitats comunitàries i la col·laboració amb els equips de Serveis Socials de Montferrer i Castellbò i de l’Alt Urgell.





Lideratge dels serveis socials comarcals

El projecte Vincles Alt Pirineu-Aran s’està desplegant des de l’any passat en sis comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran sota el lideratge dels serveis socials comarcals. A l’Alt Urgell també s’hi ha involucrat Integra Pirineus. El pas fet a Montferrer i Castellbò representa un avenç important en l’expansió de la proposta i en la seva adaptació per a abordar la soledat des d’una perspectiva interdisciplinària que permeti millorar la qualitat de vida de les persones afectades.