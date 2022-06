Montaner pregunta per les denegacions de residència per antecedents penals, expulsions i altres casos

La consellera general no adscrita, Carine Montaner, ha presentat aquest dimarts una pregunta a Sindicatura per tal que sigui resposta pel Govern. La pregusta és relativa a les denegacions de residència per antecedents penals, expulsions, foragitaments i denegacions d’accés.

De fet, la informació que Montaner sol·licita es divideix en vàries preguntes. Així, demana sobre quantes autoritzacions de residència o reagrupaments s’han denegat els darrers 8 anys.

També, sobre quantes denegacions d’accés de les previstes específicament a l’article 117 de la Llei 9/2012 s’han efectuat a les fronteres del Riu Runer i del Pas de la Casa els darrers 8 anys. I, d’aquestes, quantes per motiu de seguretat de l’estat i quantes per altres motius previstos per la llei.

Igualment, pregunta per quants foragitaments dels previstos específicament a l’article 119 de la Llei 9/2012 s’han efectuat de l’interior del país els darrers 8 anys i, quants per motius de seguretat de l’estat i ordre públic i, per altra banda, quants per altres motius previstos a la llei.

Finalment, demana sobre quantes expulsions administratives de les previstes específicament a l’article 121 de la Llei s’han efectuat els darrers 8 anys per motius de seguretat pública i ordre públic.