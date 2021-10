La consellera no adscrita Carine Montaner continua qüestionant el projecte de Grífols i ha adreçat al Govern dues noves preguntes.

D’una banda, per l’aparició de la farmacèutica als papers de Pandora com una de les empreses que hauria utilitzat Andorra per a l’evasió fiscal.

De l’altra, i en relació amb el sisme d’aquest dilluns, qüestiona la seguretat d’ubicar el laboratori en una zona on el terratrèmol ha arribat a una magnitud de 3,6.