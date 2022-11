Montaner pregunta a Govern “pel col·lapse dels autobusos i el problema d’immigració massiva a l’hivern”

La consellera general no adscrita Carine Montaner ha entrat a Sindicatura una pregunta per tal de ser resposta pel Govern. Aquesta és relativa al “col·lapse dels autobusos i al problema d’immigració massiva pel període d’hivern”.

En la seva exposició de motius per a formular la pregunta, Montaner indica que “tenint en compte les queixes, sobretot de la gent gran del país, que he rebut aquests últims dies, relatives al col·lapse actual dels autobusos degut a l’arribada massiva de molts d’Argentins en situació precària en recerca de feina deixant desesperadament currículums a les portes dels locals comercials o entrant als restaurants en plena hora punta quan els clients estan dinant o sopant. Segons alguns testimoniatges d’empresaris del Pas de la Casa, aquestes persones, algunes sense allotjament, ocupen edificis en construcció per a dormir a la nit”.

La consellera general no adscrita acaba demanant: “Què pensa fer Govern per a fer front a aquesta situació inèdita a Andorra?”