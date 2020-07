Montaner demana reconèixer els auxiliars sanitaris com a tècnics i homologar el títol internacionalment

La consellera general del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Carine Montaner, ha demanat a l’Executiu que reconegui els auxiliars sanitaris com a tècnics, així com l’homologació internacional del diploma lliurat pel Govern d’Andorra d’ensenyament professional en professions sanitàries i socials.

En aquest sentit, Carine Montaner ha preguntat sobre “si pensa que és possible aconseguir una equivalència com a TCAE (Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermeria), per exemple en el cas d’Espanya”.

A la pregunta escrita, la consellera de Terceravia ha preguntat, també, “quant de temps necessita Govern per estudiar els estatuts entrats a tràmit per tal de crear l’associació de Tècnics auxiliars sanitaris del Principat”.

Totes dues qüestions responen a una demanda del col·lectiu d’auxiliars sanitaris i que la consellera Montaner ha formulat “tenint en compte el gran esforç de les categories professionals del SAAS en període de la Covid-19”.