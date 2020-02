La consellera general del grup parlamentari Terceravia, Carine Montaner, ha formulat una bateria de dinou preguntes amb resposta escrita sobre El Cedre. Entre les quals, Montaner ha demanat a Govern sobre la qualificació d’El Cedre, “tenint en compte les contradiccions entre les respostes escrites de Govern publicades el 23 d’octubre del 2019 i les afirmacions orals al ple del dia 7 de novembre”.

La consellera de terceravia ha assegurat que amb aquestes preguntes “demanem precisió a Govern i reiterem la nostra preocupació per la situació d’El Cedre i de la seva gestió, tal com ho vam fer al passat ple del 7 de novembre”. En aquest sentit, Carine Montaner ha afegit que “des del nostre grup parlamentari el que volem són millores per al Cedre”.

A la bateria de preguntes, la consellera general del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents també ha demanat informació sobre l’equip directiu, “donat que el malestar al Cedre és una evidència”. D’altra banda, Montaner ha preguntat sobre “quin full de ruta” té el Cedre.

Entre les qüestions formulades per Carine Montaner, destaquen aquelles referides a la dispensació de fàrmacs al Cedre. D’una banda sobre la dispensació de medicines mitjançant un robot, tal com va indicar el ministre de Salut públicament, en quina partida pressupostaria està inclosa l’adquisició d’aquest robot, així com, el termini de posada en marxa del mateix”. D’altra banda, la consellera de terceravia també ha demanat sobre els problemes que està havent amb el subministrament de medicaments no inclosos en la guia del pacient crònic.

En un altre ordre de les coses, Carine Montaner ha preguntat sobre el nombre d’infermeres i problema de distribució de fàrmacs. Concretament, Montaner ha preguntat si “Govern creu que realment sobra infermeria al Cedre, ja que són les infermeres les que han de preparar la medicació?”.

Finalment, la consellera general Carine Montaner ha preguntat també sobre les auxiliars, sobre la tipologia de residents, qui lidera la implementació del nou sistema d’atenció a l’usuari, el nombre d’hores de professionals sanitaris, la guia de medicaments, el forfet pels pacients assistits, els ingressos del Cedre, el nombre de grues pels aixecar pacients dependents, els actes mèdics, les visites als residents, l’edifici del Cedre i el contracte d’assessorament amb la fundació Matia.

