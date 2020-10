Mònica Vela imparteix una formació de màrqueting digital impulsada pel Consorci Alt Urgell – Cerdanya

Els propers dies 20, 22 i 27 d’octubre tindrà lloc el curs online sobre màrqueting digital amb Mònica Vela. La formadora, consultora de màrqueting i propietària de l’espai Cowork situat a la Seu d’Urgell, acostarà a noves estratègies i noves eines per potenciar les vendes de les persones emprenedores i empreses que participin en aquestes sessions. La formació busca innovar en el camp del màrqueting buscant estratègies senzilles d’implementar per tot tipus de persones.

Les classes començaran a les 15h i tindran una durada d’hora i mitja. Al finalitzar cada sessió, hi haurà un exercici pràctic que les persones hauran de realitzar a casa seva i la formadora els hi corregirà. Durant la primera sessió, els participants podran introduir-se al màrqueting digital descobrint exactament què és i què no és. Per altra banda es podrà aprendre sobre el lead magnet i el funnel de vendes que són els processos per posar-se en contacte amb diferents usuaris fins aconseguir l’objectiu final: augmentar les vendes. L’exercici pràctic serà crear el propi funnel de vendes.

La segona sessió anirà relacionada amb l’autoritat i l’atracció digital. Es treballarà la xarxa social d’Instagram com a eina de màrqueting, s’aprendrà i es buscarà la coherència de marca i els participants també aprendran què és el calendari editorial. L’exercici pràctic serà crear un calendari editorial. L’última sessió estarà dedicada als passos per digitalitzar i descobrir com es pot fer créixer el negoci de cadascú a través d’eines digitals. Els participants aprendran més sobre whatsapp business, l’email màrqueting o l’agenda virtual. I l’últim exercici consisitirà en realitzar una matriu del temps.

Aquestes jornades estan organitzades pel Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya en col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Se situa en el marc del projecte Start-Up que té com a objectiu afavorir l’emprenedoria i el creixement de nous projectes en zones rurals.

Per a més informació, podeu escriure a cauc@cauc.cat o trucar al 973 355 798.