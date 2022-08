Mònica Ramírez deixa les competicions de natació per a dedicar-se a la seva carrera d’infermera

Mònica Ramírez ja ha fet oficial el seu adéu a les competicions com a nedadora. Fa temps que ho havia anunciat, però, ha estat aquest dimarts, dia 16 d’gost, quan ho ha anunciat en roda de premsa i acompanyada d’autoritats i de gent propera a ella.

“Estic orgullosa de tot el que m’ha aportat la natació. Tant a nivell de resultats i experiències que he viscut, com pel tipus de somnis que he complert, i sobretot, per la persona que m’ha fet; els valors que m’ha transmès, la capacitat de sacrifici, de superar-me, organitzar-me, de fer les coses amb amor, il·lusió i de somiar. Gràcies a la natació soc com soc i gràcies a ella he arribat on estic com a esportista, com a professional i com a persona”.

Amb aquestes paraules, de la mà de Joan Clotet, president de la Federació Andorrana de Natació i de Josep Maria Cabanes, subdirector general de Banca País d’Andbank, Mònica Ramírez, ha intentat resumir la seva trajectòria esportiva i, ara, el seu comiat oficial de la competició en categoria Absoluta de Natació. No han volgut mancar a l’acte la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva i el secretari d’estat de l’Esport Justo Ruiz.

“Mònica ha deixat un legat de quinze anys en competicions internacionals, ha estat trenta-tres vegades internacional per Andorra i segurament una de les seves participacions més especials, ha estat en els Jocs Olímpics de Londres l’any 2012″, resumia Clotet, per a continuar: “Avui és un dia històric per a la natació andorrana i hem volgut estar al costat de la Mònica per a agrair-li la seva dedicació i el seu esforç. Mònica, ha estat la millor nedadora d’Andorra, fins ara”.

Per la seva part, Josep M. Cabanes, ha destacat l’exemple de la Mònica com a esportista d’elit per als més joves, desitjant que la seva trajectòria inspiri als més petits i que representi un gran estímul quan hagin d’emmirallar-se en algú.

Tant Clotet com Cabanes han tancat les seves intervencions agraint-li a l’esportista la seva dedicació plena a la selecció Absoluta de Natació i desitjant-li molts èxits, durant l’exercici de la seva carrera professional com a infermera.

Durant la seva intervenció, Clotet, també, ha avançat que la FAN té previst crear una secció dins la pàgina web de la Federació, per a fer un reconeixement de la trajectòria històrica dels millors nedadors d’Andorra.