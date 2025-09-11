Mònica Doria: “vull que el país senti seu el que farem al Mundial”

Aquest dijous ha tingut lloc la presentació oficial de la participació de Mònica Doria al Campionat del Món de piragüisme, que tindrà lloc del 29 de setembre al 4 d’octubre, a Austràlia. L’acte ha servit per a donar el tret de sortida a la segona gran competició de la temporada per a l’esportista andorrana, que hi arriba després de proclamar-se campiona d’Europa en la modalitat de canoa a l’inici del curs i de tancar recentment la seva participació en la Copa del Món.
Doria ha volgut transmetre la il·lusió i la responsabilitat amb què afronta aquest repte. “Vull que el país senti seu el que farem al mundial. És la gran cita de l’any i tinc moltes ganes de defensar Andorra davant les millors del món”, ha assegurat. La palista també ha destacat la feina feta els darrers mesos. “Portem molts mesos treballant amb aquest objectiu al cap. Ara només queda confiar en la preparació, estar concentrada i intentar que surti tot el que hem anat entrenant”, ha remarcat.
Amb naturalitat, ha reconegut les dificultats de la competició. “Sé que els mundials sempre són una competició molt exigent, però em noto en un bon moment i crec que puc fer-ho bé. El més important serà estar tranquil·la i fer les coses amb cap”, ha valorat. Finalment, la campiona d’Europa ha volgut subratllar el moment que travessa. “El nivell està allà, ho hem anat demostrant durant la temporada. Ara toca afinar i donar-ho tot en aquesta cita que és la més important de l’any”, ha conclòs.
Per la seva banda, Cristian Tobio ha volgut remarcar la feina feta durant la temporada. “La Mònica arriba amb una preparació molt completa i amb experiències importants que ens han ajudat a créixer. El Mundial és el gran objectiu de l’any i estem convençuts que hi arribarà en bones condicions”, ha valorat l’entrenador.
Mònica Doria viatjarà en els pròxims dies cap a Austràlia per a adaptar-se al canal i acabar la preparació abans de la competició. La piragüista afronta, així, el Mundial amb la confiança que li dona un any marcat per l’èxit europeu i amb la voluntat de continuar fent créixer l’esport andorrà a escala internacional.