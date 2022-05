Mònica Doria tanca l’Europeu amb un sisè lloc a la final de canoa

Mònica Doria ha tancat l’Europeu amb un sisè lloc a la final de canoa en el Campionat que s’ha celebrat durant el cap de setmana a la localitat eslovaca de Liptovsky Mikulas. Una penalització a la darrera porta i la falta de rapidesa l’han deixat sense opcions de podi.

La palista de 22 anys s’havia classificat amb el cinquè millor temps de les semifinalistes. A la final ha fet una bona baixada i només ha penalitzat dos segons per un toc en la darrera porta. El seu ritme, però, no ha estat prou ràpid per pujar al podi.

Amb la penalització, Doria ha acabat a 7,26 segons del temps de la vencedora, la britànica Mallory Franklin. La plata ha estat per a la francesa Marjorie Delassus, mentre que la txeca Tereza Fiserova ha estat tercera i medalla de bronze.

Tot i no haver pogut pujar al podi, Doria ha completat la millor actuació fins ara en un Europeu absolut. Dissabte va ser vuitena en la modalitat de caiac.