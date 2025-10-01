Mònica Doria també accedeix a les semifinals de caiac i lluitarà per a ser a dues finals del Mundial

Després d’un top-10 a la contrarellotge de caiac cross la piragüista del Principat, Mònica Doria, continua avançant amb pas ferm al Mundial d’Austràlia. L’andorrana ha estat aquesta matinada 25a a la primera eliminatòria de caiac per a accedir així a la semifinal de K1. D’aquesta manera, Mònica Doria suma la seva segona classificació, a Penrith, i lluitarà a partir d’aquest dijous per ser a les finals en les dues modalitats d’eslàlom.
Primeres medalles en joc
De fet, la primera gran jornada serà aquest dijous quan es disputaran les semifinals i finals de canoa, modalitat a la qual Doria arriba com a campiona continental.
La baixada a la semifinal de l’andorrana serà a partir de les 4.10h de la matinada (hora andorrana), mentre que la final es posarà en marxa a partir de les 7.10h del matí.