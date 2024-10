Mònica Doria s’endú l’or a la Supercup d’eslàlom, a Hangzhou

Mònica Doria, amb Marjorie Delassus i Kimberley Woods, al podi de Short Slalom C1 de la ICF Supercup (Foto: Mònica Doria)

La palista andorrana, Mònica Doria, ha obtingut una medalla d’or a les proves de la ICF Supercup, la nova competició que enguany marca la cloenda del calendari d’elit de canoa eslàlom i que s’ha disputat aquest cap de setmana a Hangzhou, a la Xina. Concretament, la palista del Cadí Canoë-Kayak ha estat la guanyadora ex aequo del nou format ‘Short Slalom’, a la categoria C1 femenina.

A la final d’aquesta modalitat, en què les millors completen els seus descensos en menys d’un minut, la representant de l’equip d’Andorra va fer el mateix temps que la francesa Marjorie Delassus (59.94), de manera que finalment totes dues han compartit el calaix més alt del podi. Així, no hi ha hagut medalla de plata i el bronze ha estat directament per a la britànica Kimberley Woods, que de fet s’ha quedat a només 3 centèsimes de Doria i Delassus. A l’eliminatòria prèvia, Núria Vilarrubla havia estat 18a.

En categoria masculina, Miquel Travé ha fet el millor temps de la primera mànega, però a la final ha quedat 10è després de sumar 4 segons de penalització que li han deixat un temps de 57.70, a set segons del guanyador, l’eslovè Luka Bozic.

Al ‘Short Slalom’ de K1, Mònica Doria s’havia quedat a prop d’un altre podi amb la 4a posició (58.63), a cinc segons i mig de la vencedora, la francesa Camille Prigent (53.07). En homes, Miquel Travé va quedar 12è i el triomf va ser per al txec Vit Prindis (46.99).





Una quarta posició i tres setens llocs en eslàlom olímpic

Pel que fa a la modalitat clàssica d’eslàlom, amb un recorregut més llarg, Mònica Doria també ha fet el millor resultat dels representants del Cadí CK, amb el 5è lloc en C1 femení (98.52), a 4.66 de la guanyadora, la txeca Gabriela Satkova (93.86). El segon lloc ha estat per a Mallory Franklin; i el tercer, per a la italiana Marta Bertoncelli. Núria Vilarrubla també ha disputat la final i ha acabat en 9è lloc (98.52).

A la resta de categories hi ha hagut fins a tres setenes posicions per a palistes del club urgellenc. Mònica Doria ha obtingut aquest resultat en K1 femení (95.88), a més de sis segons de Camille Prigent, que sumava així un altre triomf. I a les proves masculines, Miquel Travé ha fet igualment un 7è lloc en totes dues disciplines, amb uns temps de 85.92 en K1 i 86.87 en C1. El guanyador en caiac ha estat el flamant campió olímpic, l’italià Giovanni de Genaro (79.43); i en canoa, el britànic Ryan Westley (84.43), que en aquest cas ha superat de menys d’un segon el campió de París 2024, el francès Nicolas Gestin.





Una altra 7a posició de Travé en caiac cros

Per a acabar, a la competició de caiac cros disputada aquest diumenge, Miquel Travé també ha fet ‘top-ten’ després d’arribar fins a les semifinals, on a la seva baixada ha quedat en quart lloc. A la final de consolació, el palista urgellenc ha estat tercer, de manera que ha acabat amb una altra 7a posició al rànquing final, per darrera del francès Tituouan Castryck i el suís Martin Dougoud. A la gran final el guanyador ha estat un altre suís, Gelindo Chiarello, per davant dels txecs Vit Prindis i Jakub Kreici. El quart lloc ha correspost a l’australià Lucien Delfour.

En categoria femenina, aquesta vegada Mònica Doria s’ha quedat als quarts de final, en ser superada per la italiana Stefanie Horn l’eslovena Eva Tercelj, mentre que Núria Vilarrubla no ha passat dels vuitens. La victòria ha estat per a la txeca Tereza Kneblova, mentre que Horn ha quedat segona i el tercer lloc ha estat per a la britànica Mallory Franklin.