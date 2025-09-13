Mònica Doria rep el suport del COA abans del Mundial de piragüisme

L’olimpisme andorrà també s’ha bolcat amb Mònica Doria. La piragüista andorrana va rebre el passat dijous el suport del Comitè Olímpic Andorrà (COA) en una trobada que va mantenir amb el president de l’organisme olímpic, Xavier Espot Miró. En aquesta visita, Miró va traslladar el seu suport a la palista del Principat que disputarà el Mundial de piragüisme en els pròxims dies. En aquest sentit, Doria va agrair les paraules del president i va deixar clar que “formar part del moviment olímpic per a mi és un honor i poder representar a Andorra en aquestes competicions ho fa encara més especial”.
Cal recordar, que Mònica Doria forma part del programa de Solidaritat Olímpica, pel qual rep una ajuda del Comitè Olímpic Internacional i que en l’actualitat és l’única esportista del país en haver assolit un diploma olímpic en uns Jocs.