Mònica Dòria, “piragüista olímpica i orgull d’Andorra” (vídeo)

Mònica Dòria, piragüista olímpica i orgull d’Andorra, la passió i determinació de la qual l’han portat a assolir èxits increïbles al món del piragüisme. Des dels primers dies a l’aigua fins a portar la bandera del seu país als Jocs Olímpics, la Mònica és un exemple d’esforç, resiliència i amor per l’esport. Amb un 70-80% del seu temps dedicat a entrenar a l’aigua, la Mònica ha perfeccionat la seva sensibilitat amb la piragua, un element crucial per a destacar en aquest esport.

La tècnica, la planificació i la disciplina són la base del seu èxit, però allò que realment la impulsa és la seva ambició. Després de quedar-se a un lloc de la final olímpica a Tòquio, es va prometre a si mateixa no tornar a quedar-se fora. A París, va complir la seva paraula i va aconseguir un diploma olímpic, el millor resultat de la carrera.

En aquesta entrevista realitzada per “Surf Monkey – Basque X Country”, la Mònica parla sobre els reptes i les alegries de ser una piragüista professional. Des dels seus començaments a Andorra fins a les seves metes a curt termini, com el Campionat del Món a Sydney 2025, comparteix com la seva passió la motiva a continuar avançant. També reflexiona sobre la importància de la comunitat a l’esport, la preparació mental i física, i l’equilibri necessari per a mantenir-se enfocada i saludable.

La seva història no és només un testimoni d’esforç i dedicació, sinó també una invitació perquè els joves s’animin a provar aquest esport. Per a Mònica, el piragüisme és més que una competència; és una forma de vida que ensenya a superar pors i a connectar amb la natura.