Mònica Doria inicia el Mundial amb una 9a posició al caiac-cross

La piragüista del Principat, Mònica Doria, ha estrenat aquest dilluns la seva participació al Campionat del Món d’eslàlom, que es disputa al canal de Penrith (Austràlia), amb una meritòria 9a posició a la prova de caiac-cross. Doria, que arribava al Mundial després de dues setmanes d’entrenaments específics al canal australià, ha completat la contrarellotge amb un temps de 64.03, situant-se dins del Top-10 de la classificació. La victòria ha estat per la suïssa Alena Marx (62.09).
Dimarts, torn per a la canoa
Després d’aquesta primera presa de contacte, Mònica Doria té per davant les eliminatòries de canoa (C1), que començaran a les 03.51h de la matinada del dimarts (hora andorrana).