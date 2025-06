Mònica Doria, a punt per a la Copa del Món de Praga

La piragüista andorrana, Mònica Doria, en una imatge d’arxiu (FACC)

La piragüista andorrana, Mònica Doria, afronta aquesta setmana una nova cita de la Copa del Món d’eslàlom al canal de Praga, del 27 al 29 de juny, amb l’objectiu de continuar sumant bones sensacions en una temporada exigent. Aquesta tercera prova del calendari introdueix com a novetat el Short Slalom, un nou format de cursa més curt i explosiu, pensat per a ser més àgil i atractiu tant per als esportistes com per al públic.

Doria competirà només en la modalitat de canoa dins el Short Slalom, que es disputarà exclusivament divendres, amb l’objectiu de preservar l’estat físic i mental davant l’alt volum de baixades que comportaria participar en totes les modalitats. En canvi, sí que mantindrà la seva participació habitual en les proves tradicionals de canoa i caiac, com és habitual al seu calendari internacional.

En total, hi haurà cinc medalles en joc a Praga: dues al Short Slalom (caiac i canoa), dues en les modalitats clàssiques i una en kayak cross.

Després de les dues primeres proves de la Copa del Món, les sensacions de l’equip són molt positives. La preparació prèvia ha estat intensa i adaptada a les característiques del canal de Praga, un escenari que Doria coneix bé i on sempre ha mostrat un bon nivell competitiu. “Estar aquí a Praga és increïble. Aquest canal és una passada. Ens hem preparat molt bé i estem contents amb la feina feta. L’ambient i la motivació són fàcils d’agafar,” ha afirmat el tècnic Cristian Tobio.