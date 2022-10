Moltes divergències, encara, entre treballadors i empresaris sobre l’increment de salaris

Els sindicats plantegen que els treballadors han patit una pèrdua del poder adquisitiu del 22%, però la patronal en discrepa. Els càlculs de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), basats en la variació de l’IPC i dels salaris en els últims 20 anys, constaten que ha pujat.

Passen la pilota a l’Executiu perquè determini quin és el mètode més adient.

El president de la Confederació Empresarial Andorrana, Gerard Cadena explica que les posicions són allunyades, però hi ha la voluntat de trobar un punt equilibri entre les dues parts. Evidentment, detalla que “hi ha altres factors econòmics que influencien, però que ens hem posat en contraposició que ells tenen un mètode de càlcul i nosaltres entenem que tenim un mètode real de com s’ha de plantejar”.

Els sindicats insisteixen que el problema de base és que els salaris i les pensions no estan d’acord amb el nivell de vida i mantenen la seva posició.

Així ho exposa el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach: “El poder adquisitiu cada vegada està perdent més. Nosaltres no culpem els empresaris, però tinc clar que la culpa és del Govern. Durant molts anys s’han fet polítiques neoliberals d’oferta i demanda i ens han portat on ens trobem avui en dia. Ja es veu que no està funcionant i que ha de canviar perquè hi ha temes com l’habitatge en què l’Estat ha d’intervenir. Nosaltres hem proposat solucions; si no ens volen escoltar, ells mateixos”.

Consideren que la seva demanda d’apujar els salaris un 5% durant els pròxims quatre anys és assumible per a les empreses.

La patronal afegeix que els salaris haurien d’estar establerts per conveni col·lectiu i destaca que des del 2001 l’empresa privada ha incrementat els salaris entre un 12 i un 9%. Apunta que ara cal establir quin és el percentatge d’augment que es podria implementar en cada sector.

La trobada, que ha tingut lloc aquest matí de divendres, entre els actors socials i econòmics del país s’ha allargat prop de dues hores i culminarà el dimarts 18 d’octubre, quan es tractarà amb el Govern el tema de la pujada salarial.