Portada del llibre infantil “Molly Wind: bibliotecàries a cavall”

Títol: Molly Wind: bibliotecàries a cavall

Escriptora: Catalina González Vilar

Il·lustrador: Toni Galmés

Editorial: Astronave

Pàgines: 160

Edat: A partir d’11 anys

Qualsevol feina pot ser trepidant al salvatge oest, i no n’és menys la sempre perillosa feina de bibliotecària. A la Molly no li quedarà més remei que fer-se càrrec del servei de préstec interbibliotecari a la ruta del pic de l’àliga en substitució de la seva germana, indisposada. Per a fer-la comptarà amb l’ajuda d’en Carlson, el seu estimat i geniüt cavall. Per si la cosa no fos prou distreta, els germans Helton intentaran boicotejar-la de totes totes convertint la seva feina en una d’alt risc, però la voluntat de servei de la nostra petita heroïna, lligada al seu persistent sentit de la responsabilitat, habitual en qualsevol bibliotecària, li donaran les forces necessàries per a assolir el seu objectiu.

L’alacantina Catalina González Vilar escriu aquesta bonica història ambientada en una petita vila de l’oest americà i inspirada en fets reals, perquè el president Roosevelt va engegar un projecte per a portar llibres a cavall als llocs més inhòspits dels Apalatxes, encara que no fos a l’època del salvatge oest. Dins hi trobarem amor, humor, aventures, i molt de “carinyo” pels llibres i la lectura.

El manacorí Toni Galmés s’enfronta al seu primer còmic i ho fa d’una manera excepcional, amb un dibuix caricaturesc i simpàtic, descrivint molt bé els ambients oberts i els clixés del llunyà far-west. L’edició d’Astronave és, com sempre, magnífica. Respectant les dimensions originals i recopilant en un sol volum de tapa dura els dos volums de l’edició original francesa.

Veureu que, per a una bibliotecària, la paraula «impossible» no existeix.





Jaume Vilarrubí / Clijcat / Faristol