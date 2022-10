Molina-Margarit, Azkargorta-Riba i Ongaro-Gallart guanyen l’Sportiva Trail 2022

Punt i final a una nova edició de l’Sportiva Andorra Trail amb la tercera etapa de la prova per equips anomenada Palomera. Un traçat amb 17K de distància i 1200+ de desnivell que s’ha desenvolupat per un recorregut que passava pel Rec de l’Obac, camí de Solobre, Collet de la Palomera, Borda Cortal de Llumeres, Bosc de la Palomera, la Comella, Rec de la Plana per a arribar a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany.

Els 180 participants que han pres part a les 10 del matí, de totes les categories, han tornat a gaudir d’una meteorologia ideal en una darrera etapa sense tanta dificultat com en edicions anteriors, però amb unes vistes immillorables.

Classificacions:

La Palomera:

Categoria femenina: Categoria masculina:

1. Magalí Salomon. 2h 24’23” 406 1.- Marc Casanovas. 1h 56’ 11”553.

2. Olga Caparrós. 2h 39’ 18” 226 2.- Pol Vilalta. 2h 05’ 50” 162.

3. Adriana Hidalgo. 2h 55’ 43”483 3.- Pol Calleja. 2h 10’ 26”085.

Equip masculí: Equip femenins:

Molina-Margarit. 5h 12’ 56” 619 1.- Azkargorta-Riba. 7h 12’ 13”842. Fernández-Casal. 5h 18’ 03” 217. 2.- Bisquert-Moya. 7h 12’ 40” 485. Rota-Bueno. 5h 37’ 26” 367. 3.- Picon-Picon. 7h 16’ 28”423.

Equips mixtes:

Ongaro-Gallart. 6h 35’ 39” 764. Siscart-Rio. 7h 17’ 15” 211. Arrocha-Valeikaite. 7h 39’ 54” 631.

Gerard Riart, director de VSL Sports ha valorat l’edició d’enguany de l’Sportiva Andorra al dir que “al final hem estat uns 320 participants entre tots els dies i les categories i, això, mostra que la prova va creixent any a any”. Riart ha afegit “l’objectiu continua sent que la gent de fora d’Andorra ens visiti, a banda que prenguin part a la prova, d’aquesta manera dinamitzem la parròquia d’Escaldes-Engordany entre els comerços i hotels”.