Modificacions a les lleis de Seguretat Pública i de Sanitat per reforçar la protecció de la salut

El Consell General ha aprovat aquest dimecres el Projecte de llei qualificada de modificació de la llei de seguretat pública i de la llei general de sanitat, un text que s’emmarca clarament en el context de la pandèmia del SARS-CoV-2 i que completa el cercle de tots els textos legislatius aprovats des del mes de març per fer front als seus efectes col·laterals. Els grups parlamentaris de la coalició -Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos-, han votat a favor del Projecte de llei, així com també el Grup Socialdemòcrata, mentre que Terceravia hi ha votat en contra. Les modificacions a dues lleis tan cabdals en l’ordenament jurídic andorrà responen a la necessitat de reforçar la salut de la ciutadania davant de situacions excepcionals. I ho fa en aspectes com la regulació del nombre total de persones que es poden reunir a espais i locals, la comunicació i gestió de les manifestacions, l’ús d’elements de protecció com les mascaretes, o la realització de proves diagnòstiques.

En la seva intervenció, el president del Grup Parlamentari Demòcrata, Carles Enseñat, ha refermat que les modificacions que es faran a les dues lleis permeten donar “més seguretat i garanties a la ciutadania”, és a dir, “s’estableix una base legal més sòlida per protegir la salut de totes i tots”.

Enseñat també ha volgut deixar clar que el text és constitucional perquè, tot i establir determinades restriccions o limitacions a drets reconeguts a la Carta Magna d’Andorra, respecta “el contingut d’aquests drets, sense reduir-los o limitar-los respecte al seu contingut constitucional reconegut”. Així mateix, ha recordat que, precisament, la protecció de la salut de les persones que referma aquesta llei –i que aquest 2020 ha posat especialment en valor- és també un “bé jurídic digne d’empara constitucional”.

D’entre les modificacions plantejades, el president Demòcrata ha ressaltat l’apartat que recull una de les principals demandes del col·lectiu de bars, concretament la possibilitat de tancar espais, locals i establiments d’ús públic, com a mesura cautelar mentre se substancia un procediment sancionador. “Per tal que no paguin justos per pecadors”.

La consellera general liberal, Sílvia Ferrer, ha incidit en el fet que calia fer les modificacions a les lleis de Seguretat Pública i Sanitat “per poder prendre les mesures necessàries per controlar la pandèmia amb plena seguretat jurídica” i ha afegit que “és el nostre deure legislar fent prevaldre la salut dels nostres ciutadans i ciutadanes”.

També des de les files del Grup Parlamentari Liberal, Eva López, ha subratllat que no cal declarar l’estat d’alarma, ja que “aquesta llei no restringeix drets sinó que els limita”. La declaració de l’estat d’alarma només tindria sentit en el cas excepcional que s’hagués de tornar a decretar un confinament domiciliari de la població.

Finalment el conseller de Ciutadans Compromesos Raul Ferré ha defensat que les mesures que podrà adoptar el Govern per “evitar contagis i salvar vides” s’hauran de basar sempre en criteris de “proporcionalitat” i adaptar-se a les necessitats del moment concret. El text donarà eines per a “l’adopció ràpida de decisions en matèria sanitària”, ha destacat.

Així mateix, Ferré ha recordat que aquestes mesures dictades pel Govern només es podran prorrogar un cop passats tres mesos “sota el control i aprovació del Consell General”.

Terceravia vota en contra perquè les mesures que planteja només tenen empara sota l’Estat d’alarma

El grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents ha votat en contra de la Llei de modificació de la Llei de seguretat pública i de la Llei general de sanitat, ja que “amb aquest Projecte de llei es pretén desplegar mesures que només s’haurien de poder adoptar sota l’empara de la llei de l’Estat d’alarma i emergència“, segons ha explicat Josep Pintat, president del grup parlamentari.

“Aquesta llei disfressa una llei d’Estat d’alarma i d’emergència amb una altra, perquè el nom molesta”, ha afirmat el president del grup parlamentari. En aquest sentit, el líder de Terceravia ha assegurat que el text permetrà limitar els drets fonamentals, “tot això, que justament es pot fer aplicant la Llei d’Estat d’alarma, ara, es pretén que es pugui efectuar per la porta de darrere”.

El grup parlamentari Terceravia creu que aquesta modificació, a més, vulnera l’autonomia dels Comuns i es tracta d’una clara invasió de competències, estableix mesures coercitives que poden afectar la seva llibertat i integritat física o moral, genera més inseguretat jurídica i quedaria a la discrecionalitat del Govern i exempt del necessari control parlamentari.

Altrament, Josep Pintat ha fet menció al fet que aquesta Llei de sanitat no és qualificada. “Hauria de ser una llei qualificada, ja que s’introdueixen mesures limitatives de drets fonamentals que, segons la Constitució, només es podran adoptar per llei qualificada”.

Finalment, Josep Pintat ha anunciat que “veiem necessari acudir al Tribunal Constitucional per esvair dubtes sobre la constitucionalitat del text. Si finalment el tribunal els hi dona la raó que el text és constitucional, la llei quedarà ben assentada. Ara hi ha dubtes i del que es tracta és que les lleis tinguin el màxim de seguretat”.