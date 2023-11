Modificació del Decret de subvencions del Programa de Digitalització d’Empreses

Govern referma l’aposta per la digitalització (arxiu)

El Govern ha aprovat aquesta setmana una modificació tècnica del Decret de subvencions del programa de Digitalització d’Empreses (PDE). Les millores que s’implementen han estat proposades majoritàriament per les empreses i proveïdors que ja han participat al programa al llarg del darrer any.

Els canvis contribuiran perquè el teixit empresarial se senti més acompanyat en el seu camí cap a la digitalització, amb subvencions per part del Govern. La modificació també té com a objectiu que les empreses puguin dur a terme l’execució de les iniciatives proposades en el seu full de ruta, més enllà que les pròpies empreses puguin conèixer el grau de maduresa digital. Finalment, la modificació també reforça les ajudes i acompanyament al teixit, clau per a fer créixer les capacitats i la seva competitivitat.

Entrant al detall, es preveu la inclusió d’un servei addicional per a acompanyar a les empreses participants en la implementació del seu pla de transformació digital. Així mateix, també s’han implementat uns canvis mínims en els termes i condicions per a l’obtenció de serveis de consultoria digital i d’implementació de solucions digitals mitjançant el programa d’avals establert al Decret, consistents en reduir el número de pressupostos a presentar de 3 a 2.