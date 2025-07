Modificació de l’horari de la Copa del Món UCI de descens per al dissabte

La roda d’una bicicleta BTT (iStock)

A causa de les condicions meteorològiques anunciades per a aquest dissabte, 12 de juliol, que podrien incloure tempestes elèctriques amb llamps, la programació de la Copa del Món UCI de descens del dissabte 12 de juliol de 2025, no es podrà dur a terme tal com estava planificada.

El nou horari de cursa és el següent:

8.00 – 9.00 h (CET): Entrenaments de descens – Només categoria Elit

9.00 – 12.00 h (CET): Entrenaments de Cross-country

10.00 h (CET): Copa del Món UCI de Descens – Dones Elit

11.00 h (CET): Copa del Món UCI de Descens – Homes Elit

Les finals de la Copa del Món UCI de descens per a la categoria Júnior queden cancel·lades. D’acord amb l’article 4.11.010 del Reglament de la UCI, si la final no pot disputar-se per causes imprevistes, els resultats de l’última ronda classificatòria determinaran la classificació final.

Aquesta decisió de seguretat ha estat presa per la UCI, WBD Sports i els organitzadors locals per a garantir la seguretat dels esportistes, equips, comissaris, voluntariat, públic i totes les persones implicades en l’esdeveniment.

Per tal de garantir la seguretat dels espectadors, l’accés al telecadira del Cubil (a l’àrea de Fontanals) podria quedar restringit exclusivament a les persones acreditades durant la jornada de dissabte, en cas de tempesta elèctrica o condicions meteorològiques adverses. Els assistents, si la situació ho permet, podran accedir a la zona d’arribada de les proves de descens. L’horari d’entrenaments de cross-country es manté sense canvis (9.00 – 12.00 h de demà).

Les curses Elit de la Copa del Món UCI de Descens es podran seguir en directe a les plataformes digitals (HBO Max, discovery+, TNT Sports, Eurosport i MTBWS TV). Es pot consultar més informació sobre on veure les curses a ucimtbworldseries.com.