Modernitzar un sofà

Entapissar un sofà no sol resultar barat i és freqüent que ens costi més que un sofà nou, per la qual cosa és normal que ens plantegem si val o no la pena fer-ho, o bé, si és més adequat comprar-ne un de nou. No obstant això, hi ha ocasions en les quals val la pena optar per arreglar i renovar el que ja tenim, sobretot quan la seva estructura està en bon estat, quan es tracta d’un sofà antic (doncs aquests solen estar fets de fusta massissa que és molt més resistent que els actuals sofàs fabricats en sèrie) o bé, quan és una peça familiar heretada o amb un gran valor sentimental.

Si finalment ens decidim per entapissar el sofà que ja tenim, cal tenir en compte el teixit que triarem i el qual s’emportarà la meitat del pressupost. Afortunadament en l’actualitat, hi ha moltes textures, colors i tipus de material (especials per a mascotes, antiàcars, antiesgarrapades, antitaques, d’interior, exterior…), per la qual cosa no haurem de renunciar a un sofà blanc o càlid si és el que més ens agrada. Si a més, volem que duri en el temps i que no ens avorrim de veure’l ni passi de moda, és millor decantar-se pels colors pedra, sorra, blanc trencat o perla.

Els coixins són també element imprescindible que li donarà al nostre sofà un aire nou. La quantitat depèn del gust de cadascú, però els experts aconsellen que hi hagi almenys un més de les places que contingui. Combina’ls entre si o amb la resta de tèxtils del menjador com a catifes o cortines.

En els mesos de tardor i hivern, agrairem així mateix, disposar d’una manta a mà per a tapar-nos quan ens arraulim en ell. Pots deixar-la doblegada en algun dels seus braços o col·locar-la de forma més informal sobre el suport.

Finalment, podem també optar per canviar les potes si no ens agraden o estan desgastades o antiquades.

Tots aquests elements aportaran elegància i faran que el teu sofà sembli un altre.

I és que gastar-se una mica més pot arribar a resultar més econòmic, ja que com sabem, el barat pot sortir molt car.