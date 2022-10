TÍTOL: Modelo 77

GÈNERE: Drama

DURADA: 125 min.

CLASSIFICACIÓ: A partir de 16 anys

DIRECTOR: Alberto Rodríguez

INTÈRPRETS: Miguel Herrán, Javier Gutiérrez, Jesús Carroza, Fernando Tejero, Catalina Sopelana, Xavi Sáez, Alfonso Lara, Javier Lago, Polo Camino, Iñigo Aranburu, Iñigo de la Iglesia, Víctor Castilla, Javier Beltrán, Julián Valcárcel, Aimar Vega, José Gabriel Campos, Daniel Mantero, Marc Pujol, Carlos Bernardino, Ana Cecilia Mendes, Jordi Minguella, Xesco Palacín, José Luis Rasero, Julio Vargas …

SINOPSI:

Presó Model. Barcelona 1977. Manuel, un jove comptable, empresonat i pendent de judici per cometre un desfalc, s’enfronta a una possible pena d’entre 10 i 20 anys, un càstig desproporcionat per la quantia del seu delicte. Aviat, amb el seu company de cel·la, Pino, s’uneix a un grup de presos comuns que s’està organitzant per a exigir una amnistia. S’inicia una guerra per la llibertat que farà trontollar el sistema penitenciari espanyol. Si les coses estan canviant fora, a dins també ho hauran de fer.