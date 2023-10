Moció per a millorar l’atenció en salut mental juvenil a la Seu

Oficina Jove de l’Alt Urgell (Foto: RàdioSeu / arxiu)

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat, per unanimitat, una moció que proposa crear, des de l’Oficina Jove, un servei de prevenció i intervenció de salut psicoemocional pel jovent de la ciutat. El text, presentat pel grup municipal de la CUP, ha rebut l’adhesió de l’equip de Govern (Compromís) i de Junts i ERC. El document també demana “publicitar, comunicar i socialitzar aquest servei sensibilitzant sobre la necessitat d’una educació emocional” i crear aquest mitjà des de dos vessants: “un, de formació i sensibilització a les escoles; i l’altre, un servei públic, accessible i anònim”.

En l’exposició de motius, la regidora Núria Valls va recordar que aquesta passada legislatura, el juliol de 2021, la CUP ja havia presentat una moció semblant i que, tot i que la petició es va aprovar, de moment no s’ha creat aquest servei. Aquella proposta posava en relleu els efectes de la pandèmia de la COVID sobre la població en general, especialment, sobre el jovent. Valls recorda que al 2021, un any marcat encara per les restriccions sanitàries, la xifra de suïcidis a Catalunya (576) va ser la més alta des del 2005.

Tres anys després, hi afegeix, “les condicions materials de vida de la classe treballadora no han parat d’empitjorar, fent que les situacions d’estrès i malestar vital augmentin”, i aquest any passat s’ha tornat a batre el nombre de suïcidis, amb 607. Pel que fa específicament a menors d’edat, al 2022 a Catalunya es van registrar 1.425 casos d’intents de mort voluntària; és a dir, una mitjana de 4 al dia. La regidora creu que “això és només la punta de l’iceberg, ja que altres dades mostren que un 43% dels escolars han tingut pensaments suïcides, més d’un 40% se n’ha anat a dormir alguna vegada sense voler despertar, i un de cada quatre s’han autolesionat”. A tot plegat, la moció considera que la societat, en lloc de reaccionar-hi, “segueix estigmatitzant, tement o ocultant el patiment emocional i la malaltia mental”.

Per tot plegat, la CUP afirma que “cal informar i formar la ciutadania per a poder entendre, acompanyar i protegir les persones que pateixen crisi emocional o malaltia mental, ja siguin puntuals o cròniques”. A aquestes mancances hi afegeixen també “la precarietat i la manca de recursos existent en àmbits com els serveis comunitaris i socials i a l’escola, on han hagut d’incrementar l’acompanyament psicològic a les famílies i usuaris sense veure un augment equivalent pel que fa als recursos”. La moció acaba assenyalant que “aquest servei l’ha de cobrir la conselleria de Salut de la Generalitat i el sistema públic per al conjunt de la població, però l’Ajuntament ha de fer un esforç” amb el jovent local.