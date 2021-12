Mobilitat preveu l’ entrada de 70.000 vehicles per la Puríssima. Els dies que podrien ser problemàtics són dilluns i dimarts, quan l’afluència de turistes coincidirà amb els que es desplacin per anar a treballar i estudiar.

Es preveu que entrin uns 50.000 vehicles per la frontera del riu Runer i 20.000 per la del Baladrà.

La zona on es preveu hi hagi més complicacions es a la vall central. Per això, des de dissabte, s’habilitarà el doble dispositiu a la CG-1 a Sant Julià de Lòria de pujada. També, es prepararà un dispositiu de sortida, amb un doble carril, des d’Andorra la Vella fins a la sortida del país.

Jaume Bonell, director del departament de Mobilitat, ha explicat que aquest operatiu és diferent als altres. “És un operatiu classificat ‘d’hivern’. Les sortides comencen a accentuar-se a partir de les quatre de la tarda. No són sortides massives a mig matí. Són sortides esglaonades i, en funció de la meteorologia que tinguem aquests dies, pot fer que es vagi dilatant més en les hores i que quedi menys concentrada.”

Des de Mobilitat recomanen, per aquests dies, paciència i anticipació.