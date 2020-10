Mobilitat impulsa una campanya de conscienciació dels perills de la carretera ens els mesos més negres

El Ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i el president de l’Automòbil Club Andorra (ACA), Enric Pujal, han presentat aquest dijous al matí una nova campanya de seguretat viària per prevenir accidents i conscienciar a la població dels perills de la carretera en els mesos més negres, que es complementa amb la iniciativa impulsada per l’ACA ‘Missió zero accidents’.

Torres ha explicat que gràcies a les dades que es recullen des del departament de Mobilitat, la iniciativa de conscienciació s’ha pogut segmentar i focalitzar de manera concreta per fer arribar el missatge als col·lectius i situacions més recurrents en els accidents que es produeixen al país. En aquest sentit, el ministre ha explicat que dels 600 accidents que es van registrar durant el 2019, gairebé el 40% es produeixen entre els mesos d’octubre a desembre. Les dades també constaten que l’alcohol i les distraccions al volant, són les causes principals d’accidentalitat.

“L’objectiu és reduir al màxim l’accidentalitat i no registrar accidents mortals”, ha emfatitzat Torres durant a la presentació de la nova campanya a la sala gran dels Cinemes Illa Carlemany. En la mateixa línia s’ha expressat Pujal, que ha destacat que “estem aquí per salvar vides i formar bons conductors”, a la vegada que ha agraït la col·laboració constant i fluïda que hi ha entre el departament de Mobilitat del Govern i l’ACA.

Més concretament, i entrant al detall de la campanya, aquesta s’ha segmentat en dues grans temàtiques: consells i conscienciació. Així, i pel que fa a la primera part de la campanya, s’han gravat un total de 15 vídeo-càpsules de consell i recomanacions de seguretat al volant. En aquests petits films, destinats als conductors menors de 35 anys, hi han col·laborat els joves pilots de l’ACA, Edgar Montellà i Raül Ferré, i s’emetran a través de les xarxes socials per arribar a aquest públic.

Per altra banda també s’ha presentat un espot més llarg i impactant que es projectarà als cinemes i a RTVA sota el lema ‘No deixis que la teva vida es converteixi en un mal son’.

En relació a la producció i gravació de tots els espots de la campanya, Torres ha destacat que s’ha buscat la col·laboració i implicació de professionals del país, per tal d’impulsar el sector i donar-hi suport.