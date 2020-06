Mobilitat, a l’expectativa davant un cap de setmana en què es normalitza la circulació amb Espanya

Primer cap de setmana en el qual ja es pot circular per tot Catalunya i diumenge també es podrà fer per tot el territori espanyol. Mobilitat preveu un cap de setmana intens a la carretera del qual estaran molt pendents per si s’ha d’activar algun dispositiu especial encara que no esperen una allau de vehicles, explica el tècnic de Mobilitat, Dani Bonet.

Diumenge ja es podran rebre els primers turistes provinents d’Espanya, moment en el qual s’espera més treball a les duanes que podria causar alguna cua. Des del departament de Mobilitat recomanen paciència i portar els documents personals a mà per facilitar la feina i fer més àgil el pas, indica Bonet.

Pel que fa a la frontera amb França es preveu el mateix moviment de vehicles que fins ara, amb una mitjana de 3.000 per dia.