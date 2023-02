Mobiliari minimalista: l’estil que es manté en tendència

Un pis amb mobiliari minimalista (iStock)

Comptar amb l’essencial, mantenint la neteja i simplicitat en cada espai podria ser el lema de la decoració minimalista. Seguint la premissa del “menys és més” podràs triar els mobles que siguin necessaris i funcionals per a la decoració de la teva casa o oficina. La forma més senzilla de triar-los és pensar en les necessitats de la teva casa.

La sala. Els mobles minimalistes tenen l’avantatge de lluir bé, així que triar els mobles de la teva sala pot basar-se en l’espai que tens per a posar-los, en la quantitat de persones de la teva llar i, fins i tot, en el pressupost per a la compra. D’aquesta manera podràs triar un sofà amb característiques de grandària i disseny segons el teu pressupost o tenint present que sigui prou còmode. A la sala, pots afegir-li una taula de centre, si l’espai el requereix.

Habitacions. Amb l’estil minimalista la decoració de les habitacions és la més senzilla. Un llit, un guarda-roba i una taula de nit seran suficients per a moblar aquesta part de la casa.

Cuina. Les cuines són les més beneficiades amb aquest estil de decoració, perquè la neteja en els espais és el que marca la tendència. Si en la cuina hi ha espai per al menjador, aquest serà l’únic moble gran a la vista. L’ideal amb aquest estil és tenir l’espai suficient perquè tots els electrodomèstics estiguin guardats i no hi hagi cap soroll visual en l’espai.





Per Decoracion2.com