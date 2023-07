Coberta del llibre “Mitologia dels Països Catalans”

Títol: Mitologia dels Països Catalans

Escriptor/a: Daniel Rangil

Il·lustrador/a: Laia Valdebey

Editorial: Efadós

Pàgines: 240

Edat: D’interès general

Sí senyor! Aquest és un llibre important, ben documentat i ben escrit, que aporta més d’allò que enuncia el títol, que incitaria a suposar que es tracta d’una recopilació de llegendes i rondalles. Aquestes hi són ben referenciades, i en més d’un cas se’n reprodueixen fragments extrets dels recopiladors folkloristes. Però, el més important és el creuament que l’autor estableix entre fonts folkloristes (Amades, Serra i Boldú, Violant i Simorra…) i fonts antropològiques, històriques, filològiques, etc. (Eliade, Frazer, Alcoberro, Coromines, de Riquer…), o fins i tot amb informants orals de la darrera dècada.

Això permet a la persona que llegeixi l’obra –que algun cop pot haver sentit o llegit la llegenda dels nou barons de la Fama, o de la troballa de la Moreneta, o vibrat amb les malifetes del dimoni Cucarell– refrescar-ne el record i, alhora, copsar què hi ha de cert o de desviat en la forma rondallística autòctona, d’on procedeix aquesta i cap on l’han escorat els anys i la memòria popular, d’aquí i d’arreu, perquè les figures mitològiques, com les menges, no sempre són de quilòmetre zero.

Daniel Rangil és des de fa anys un referent en aquest àmbit, i aquesta seva darrera obra (que implica moltes i moltes hores d’estudi rigorós) n’és una mostra rellevant. Laia Baldevey hi aporta unes il·lustracions de bona factura tècnica que potser poden desvetllar l’interès pel tema a les noves generacions (tot i que sobten dins d’un llibre d’assaig documental) i l’editorial pot honestament apuntar-se un trumfo. Encara que, de fet, amb aquesta obra al prestatge de les biblioteques públiques, escolars, universitàries o privades, hi guanyem tots.





Teresa Duran Armengol / Clijcat / Faristol