Missatge del Cap de Govern en el Dia de Meritxell

Benvolgudes conciutadanes, benvolguts conciutadans,

Un any més m’adreço a totes i tots vosaltres amb motiu del Dia de Meritxell. Tanmateix, enguany ho faig en un context trist i difícil, tenint en compte la pandèmia de la COVID-19 en què estem immersos des del mes de març passat, que també ha impactat en la celebració de la festivitat de la patrona del nostre país.

Malgrat aquestes circumstàncies, el Dia de Meritxell continua sent una jornada de germanor i d’unió del poble andorrà. Durant els períodes de confinament i de posterior represa progressiva de l’activitat que hem viscut aquests darrers mesos, s’ha fet palesa més que mai la cohesió i la maduresa de la nostra societat. En efecte, les ciutadanes i els ciutadans han demostrat i continuen demostrant una actitud solidària i exemplar, particularment en el cas de tots els professionals que estan a la primera línia per encarar i superar un dels reptes més grans de la nostra història moderna.

La crisi que vivim ha sacsejat els fonaments de la nostra societat; les conseqüències sobre la salut, l’economia i la nostra quotidianitat són notables. Per aquest motiu, el Govern no deixarà d’esmerçar tots els esforços que calguin per adoptar les mesures necessàries per mitigar l’impacte de la COVID-19. En aquest sentit, hem intentat ser proactius des de l’inici i volem continuar fent front a la situació actual amb les màximes garanties, encarant els grans reptes que ens depara el futur. Així, un cop passat el període estival, la nostra acció se centra a garantir la represa de l’activitat escolar i assegurar, alhora, la continuïtat de les activitats econòmiques.

Sens dubte, un dels principals neguits de les famílies és el retorn a les aules. Després d’un període molt llarg sense escola, aquest dimecres la majoria d’infants i joves del país iniciaran un nou curs escolar, un curs que estarà marcat per l’evolució de la situació epidemiològica. El Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, conjuntament amb el Ministeri de Salut, ha planificat de forma acurada tots els protocols i accions que s’han de tenir en compte per encarar amb les màximes garanties de seguretat el retorn a l’activitat dels nostres alumnes, i també del personal docent i de la resta del personal escolar. Hem de reprendre la normalitat i no podem oblidar que el coneixement i l’educació són la clau de volta en el desenvolupament personal i col·lectiu d’una

societat.

L’excepcionalitat d’aquests darrers mesos ha comportat que els nostres infants i joves hagin viscut situacions complicades; incerteses i soledat; angoixa i avorriment, i altres vivències que evidentment no poden quedar al marge de la tasca docent i de les famílies. Per aquest motiu, el Govern no vol que cap alumne quedi al marge, que es produeixi una desvinculació escolar. De la mateixa manera, estarem a prop de totes i tots els professionals que treballen als nostres centres perquè no podem obviar que el d’aquest mes de setembre serà un inici de curs incert i que requerirà recursos, respostes àgils, comprensió i empatia.

La gestió diària de la pandèmia és una prioritat per a nosaltres, però també ho és treballar pel futur d’Andorra a mitjà i a llarg termini, per tal que d’ara fins al 2023 sortim reforçats d’aquesta situació i puguem recuperar, com més aviat millor, la nostra capacitat de generar riquesa i benestar. És amb aquesta voluntat que el Govern va presentar el mes de juliol passat als diversos grups parlamentaris, així com als agents socials i econòmics, un nou full de ruta amb l’objectiu d’assolir tot allò que ens falta i, a la vegada, conservar tot allò de què ens sentim orgullosos.

Aquest pla d’acció, basat en els principis de sostenibilitat, innovació i resiliència, és un treball que està obert i que s’ha de nodrir d’aportacions de diversos sectors. Així, la participació ciutadana serà indispensable per consolidar un pla d’accions que ha de seguir modernitzant i enfortint el nostre país i el seu teixit econòmic i social. Des del Govern pensem que la participació de la ciutadania en la presa de decisions que afecten directament la gestió pública és cabdal per a un millor model de governança.

Ara més que mai espero que un dia tan especial com el de Meritxell serveixi per evidenciar tot allò que ens uneix; per fer palès que la societat andorrana és una societat altament cohesionada. Per recórrer aquest nou camí comptem amb totes i tots vosaltres. Perquè, malgrat els moments incerts i complicats que ens esperen, el Govern té la sort d’estar al capdavant d’un país fet de persones valentes, compromeses i solidàries.

En aquest dia del poble, us desitjo un feliç Dia de Meritxell.

Xavier Espot Zamora, Cap de Govern d’Andorra