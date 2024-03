Cartell anunciant la celebració a Sant Romà de les Bons (Comú d’Encamp)

L’església de Sant Romà de les Bons, a la parròquia d’Encamp, obre les seves portes aquest primer d’abril, com cada dilluns de Pasqua, per tal de celebrar la tradicional diada de Sant Romà de les Bons. Serà a partir de les 12 de migdia. La missa serà oficiada per mossèn Antoni Elvira.

Tothom hi és convidat, i per a celebrar la festivitat, després de la Missa solemne en honor a Sant Romà de les Bons, tindrà lloc el també habitual aperitiu popular, així com la tradicional ballada de sardanes.