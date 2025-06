S’ha estrenat en cinemes l’anunciada última entrega de la cèlebre nissaga d’acció, aventures i espionatge ‘Misión: imposible’, la qual va iniciar la seva singladura el 1996. L’arribada als cines de ‘Misión: Imposible. Sentencia final’, de Christopher McQuarrie es produeix després de la seva projecció, fora de competició, en caràcter de preestrena mundial al 78è Festival Internacional de Cinema de Canes. L’efemèride va comptar amb la presència de Tom Cruise al capdavant, qui es torna a posar en la pell d’Ethan Hunt, però també en la seva faceta com a productor.

Aquesta darrera aventura ha estat escrita pel mateix director Christopher McQuarrie i Erik Jendresen sota patrocini dels estudis Paramount. L’actor americà assistia per tercera vegada a Canes després de fer-ho l’any 1992 per a la presentació de la pel·lícula de clausura ‘Un horitzó molt llunyà’ (Ron Howard) i, després, el 2022 per a l’estrena mundial de ‘Top Gun: Maverick’ (Joseph Kossinski), una seqüela de l’èxit ‘Top Gun’ (1986, Tony Scott), a part de recollir una Palma d’Or Honorífica.

Aquesta represa de les aventures al límit de l’agent Ethan Hunt al costat del seu equip deixa un regust agredolç. Una nissaga que ens ha deixat grans moments cinematogràfics i ara ens trobem davant d’una pel·lícula menor, un entreteniment discret, un passatemps fluixet. Aquesta ‘Sentencia final’ està farcida de subratllats i redundàncies, posant el retrovisor en entregues passades, a la manera d’una recopilació de millors moments. Aquesta superproducció està mancada d’atmosfera, d’encant, de tensió, i sembla pensada només per a dues bones i vertiginoses seqüències d’acció. Una té lloc en el gèlid mar de Bering en un submarí rus abandonat, que acaba rodolant pel fons marí, i l’altra en una persecució en avioneta cap al final.

Ambdues són protagonitzades per un Tom Cruise a qui sempre li agrada esprémer-se al màxim en aquests rodatges, posant-se en risc sovint, imprimint a les escenes una fisicitat i una versemblança que sovint no s’aconsegueix a base únicament d’efectes especials. Tot i que Ethan Hunt és l’heroi determinant, indispensable, el protagonisme també recau en el col·lectiu que envolta Hunt, encomanant una sensació de camaraderia grupal, abans de fondre’s en les ombres de la ciutat. El repartiment es completa amb Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Pom Klementieff, Henry Czerny, Mariela Garriga o Angela Bassett com a presidenta dels Estats Units.