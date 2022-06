Miró (PS) sol·licita al Govern conèixer les societats participades d’Andorra Telecom

El conseller general socialdemòcrata, Joaquim Miró, ha entrat aquest dimarts una bateria de preguntes escrites adreçades al Govern respecte a les societats participades o filials d’Andorra Telecom.

Miró ha preguntat, concretament, quines són, quines activitats realitzen, quins contracten tenen amb entitats públiques i privades, nacionals o estrangeres, que han obtingut aquestes societats participades o filials i per quin import, quants empleats fixes té cadascuna d’elles i quants treballadors d’Andorra Telecom hi presten els seus serveis, ja sigui a temps parcial o complet.

La bateria de preguntes del conseller Joaquim Miró es produeixen arran de les informacions publicades en els mitjans de comunicació, on s’ha afirmat que hi ha malestar al sector privat de les noves tecnologies per la creació d’una de les filials de la parapública.