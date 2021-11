Miró demana informació sobre els desplaçaments internacionals del ministre Jordi Gallardo

El conseller general socialdemòcrata Joaquim Miró va entrar divendres a Sindicatura una demanda d’informació per conèixer els desplaçaments internacionals que ha realitzat aquest any el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo.

Miró ha sol·licitat tots els expedients i la documentació relativa a l’organització i materialització de cada un dels viatges efectuats des d’inici del 2021 fins ara on es detallin els motius i els objectius del desplaçament, les persones amb les quals s’ha reunit, el nombre de trobades fetes i de persones que han viatjat amb ell per aquest motiu, així com la durada i el cost de cada viatge, inclosa la contractació del desplaçament, l’estada i les dietes.