Míriam Torra, 31a als Mundials de Suècia de Functional Fitness

Míriam Torra ha estat 31a als Mundials de Functional Fitness de Norrköping, Suècia. L’única representant d’Andorra a la cita, ha aconseguit un total de 109 punts en una competició en la qual s’ha mostrat molt constant.

En el torneig es valoraven sis habilitats diferents: resistència, força, pes corporal, habilitat, modalitat mixta i poder. Pel que fa als resultats de cada fase, Torra va ser 31a en resistència, 32a en força, 31a en pes corporal, 29a a habilitat, 29a a la modalitat mixta i 32a a poder.

Sobre l’experiència, Torra valora que “ha estat increïble”. “Estic molt contenta d’haver arribat fins aquí, com a atleta i com a membre de l’Andorra Functional Fitness. Poder ser la primera atleta andorrana a representar el país en uns Mundials i ser estable en totes les proves és fantàstic”, afegeix. Quant al rendiment esportiu, assegura que “m’ha superat a mi mateixa, ho he donat tot i he anat més enllà que en els entrenaments. Sé que m’he espremut al màxim, i això em dona més ganes de seguir”.

L’associació Andorrana de Functional Fitness va néixer el juny del 2021 i Torra es va classificar en un Campionat Nacional que es va disputar el 16 d’octubre i en el qual va ser primera. “Tant de bo puguem rebre més ajudes i fer créixer aquest esport al país”, valora Torra.

Els Mundials de Suècia, han estat dominats per les atletes noruegues. Kristin Holte, Matilde Garnes i Seher Kaya han ocupat les tres places del podi amb 564, 559 i 510 punts respectivament. Els pròxims Mundials són a Rússia a finals d’agost del 2022.