Miquel del Roig, en concert aquest divendres a la Seu d’Urgell

Aquest divendres 16 de juliol, a les deu de la nit, tindrà lloc a la plaça Joan Sansa de la Seu d’Urgell el concert que oferirà Miquel del Roig en el marc del programa d’oci alternatiu Insomni que organitza l’Oficina Jove de l’Alt Urgell, amb la col·laboració de la Comissió de Festes.

Per a assistir al concert cal fer reserva prèvia a l’enllaç: http://agenda.laseu.cat/insomni L’entrada és gratuïta.

Miquel de Roig és un fenomen amb totes les lletres. Cada temporada realitza més de 100 concerts per tot Catalunya, compartint molts cops cartell amb els principals noms del moment. Un músic genuí i irrepetible dins del panorama musical, capaç d’enfilar-se tot sol a un gran escenari com el del Canet Rock, amb l’únic acompanyament de la seva guitarra, i connectar immediatament amb les més de 20.000 persones congregades allí. ​

Miquel és un home afable i proper, sense ínfules de gran celebritat, que quan puja a escena sap com acaparar tota l’atenció del públic. Ho fa amb un espectacle únic i inimitable, sempre en constant renovació, format per un popurri de temes propis, tonades conegudes i lletres esmolades i sense floritures. Cançons que parlen de l’actualitat i de la societat com només en Miquel podria fer. I és amb aquesta senzillesa i estima a l’ofici de músic que aconsegueix fer el més difícil de tot: Mantenir en tot moment entretinguda i participativa l’audiència, sobretot els més joves, que coregen i ballen les seves cançons.​

En Miquel del Roig és una presència habitual a Festes Majors, Festivals, Casals, Ateneus i a concerts organitzats per col·lectius socials i colles de cultura popular, per la seva capacitat d’animar i fer festa sense defugir la denúncia ni el compromís.