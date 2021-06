Miquel Caminal pregunta al Govern espanyol pel projecte pendent de la rotonda de Montferrer

El senador d’ERC per la circumscripció de Lleida, Miquel Caminal, ha presentat aquest dilluns una pregunta al Senat espanyol per a conèixer l’estat del projecte de construcció d’una rotonda a la carretera N-260 a Montferrer, una actuació que els darrers anys ha tornat a quedar en punt mort tot i tractar-se d’un dels punts més conflictius de l’Eix Pirinenc.

En la sessió de control, Caminal ha preguntat al ministre espanyol de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, “quan està previst executar la construcció de la rotonda de Montferrer”, una obra reivindicada des de fa dècades a la comarca, la qual el Govern espanyol estatal va començar a estudiar l’any 2012 i va aprovar definitivament l’octubre de 2016, però que encara està pendent.

El polític urgellenc ha recordat que aquesta cruïlla, al punt quilomètric 230, és “un punt d’alta sinistralitat de l’N-260, eix vertebrador del Pirineu“, i per això considera que fer-hi el pas giratori hauria de ser “una obra prioritària”. En aquest sentit, Caminal ha detallat que el projecte aprovat ara fa cinc anys ja especificava que s’havia de fer per a millorar-hi la “seguretat viària”.

Una cruïlla conflictiva

Encara avui, els vehicles que es volen incorporar a l’N-260 en direcció a la Seu d’Urgell, provinents del nucli de la Trobada o de l’Aeroport, han d’entrar al carril directament i sense disposar d’una illeta d’accés. Això incrementa el risc d’accidents, tant per a l’alt volum de trànsit diari com perquè molts conductors no respecten el límit de velocitat de 50 km/h que hi ha en aquell punt. L’única opció per a evitar aquest risc és girar a la dreta i fer la volta pel pas soterrat que hi ha en direcció a Arfa.

Un problema semblant es troben els conductors que volen sortir del poble de Montferrer i anar en direcció a Adrall, o bé els qui volen entrar a Montferrer provinents de la Seu. Per tot plegat, veïns i usuaris de la via demanen des de fa anys que s’hi estableixi una rotonda.