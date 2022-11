Miquel Abrantes, nou gerent de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran

El Departament de Salut de la Generalitat ha confirmat aquest dimecres el nomenament de Miquel Abrantes com a nou gerent territorial de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, en substitució de Felip Benavent. Abrantes, nascut a Tremp el 1973, és enginyer de Forests per la Universitat de Lleida i està vinculat al Servei Català de la Salut des de fa tot just tres anys. Des de llavors ha exercit diverses funcions al CatSalut.

El nou gerent es va incorporar el maig de 2019 a aquest òrgan del Departament de Salut, com a responsable de l’Àrea d’Estratègia i Comunicació a l’Alt Pirineu i Aran. Amb l’arribada de la pandèmia de la COVID, va col·laborar activament en la seva gestió tot coordinant campanyes de donacions o de repartiment de vestits EPI a les residències quan Salut en va assumir les responsabilitats. Des del juliol del 2020 i fins ara, ha estat el director de sector de la Regió Sanitària pirinenca, ocupació que entre gener i juliol de 2021 va compaginar amb el càrrec d’adjunt a la gerència del mateix organisme territorial.

Prèviament, Miquel Abrantes va ser regidor de l’Ajuntament de Tremp per ERC al llarg de 8 anys. També ha estat vinculat a altres administracions locals. Paral·lelament, durant la seva trajectòria professional ha dut a terme tasques de direcció financera i de relació amb l’administració. Fora de l’àmbit polític, ha participat en diverses iniciatives socials, culturals i esportives, principalment al Pallars.

El nou conseller de Salut, Manel Balcells, ha agraït “el treball i la professionalitat” del predecessor d’Abrantes, Felip Benavent. Segons la conselleria, “els nous equips directius territorials garanteixen l’efectivitat en la implementació de les polítiques de salut, atenent la diversitat i les necessitats” de cada regió.