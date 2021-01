Títol: Minillibres per a nadons

Edat: Per als més petits

Escriptor/a: AHLBERG, Janet

Il·lustrador/a: Allan Ahlberg

Editorial: Flamboyant.

Minillibres per a nadons és un cofret amb nou volums de petites dimensions elaborat pel duo de mestres britànics Janet i Allan Ahlberg. Cada llibre descriu conceptes nominals i verbals propers a la vida quotidiana dels més petits en un itinerari de descoberta i complexitat. Així, la lectura es pot iniciar amb el llibre Nadó, en què es presenten objectes propis de l’univers dels lactants, i continuar per Família o Joguines, on s’anomenen els diferents membres i efectes del clan, per acabar amb la lectura de llibres sobre accions i rutines, com De dia, De nit o A fora.

La proposta s’inscriu en el que anomenem llibres de primers conceptes, de primeres representacions o imatgiaris (early concept books), obres que endinsen els infants de les primeres edats en l’art i la cultura del llibre. Aquestes propostes van aparèixer als anys vuitanta, i ràpidament van esdevenir molt populars. Els Minillibres es publiquen per primera vegada a Anglaterra el 1982. Gairebé quaranta anys després, Flamboyant ha decidit, amb molt d’encert, traduir-los per primera vegada en una edició acurada. Tot i que han passat els anys, la proposta manté l’interès, la qualitat estètica, la diversitat ètnica i defuig els estereotips de gènere.

L’estructura de cada llibre és sempre la mateixa: text a la pàgina de l’esquerra (verso), i il·lustració a la de la dreta (recto). Tots els objectes es representen completament, i les figures es voregen de contorns negres per fer més fàcil la lectura visual. Cap dels títols disposa d’estructura narrativa i l’acció del lector es limita a percebre, identificar, assenyalar i anomenar amb l’objectiu de fomentar l’adquisició lingüística, emocional i cognitiva, així com l’hàbit lector. Celebrem, doncs, la publicació d’aquesta joia que contribueix al plaer de llegir i a l’educació visual i literària dels més petits.

Per Cristina Correro. Clijcat / Faristol