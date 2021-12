Mindfulness, gaudir del present

Encara què sembli evident, una gran part de la societat viu més pendent del futur immediat que del mateix present. Tenen el cap ple de preocupacions futures en comptes d’estar gaudint del ara i aquí. Van pel carrer tranquil·lament i en comptes d’estar observant el paisatge, estan pensant en què faran més endavant, ja sigui per a sopar o simplement en les compres de demà.

Referent al mindfulness, aquest ens diu que hem de ser conscients del actes que estem fent, des de mastegar un xiclet fins a tenir les mans a les butxaques. Coses tan senzilles com aquestes però què ens aporten benestar i per això mateix es important conèixer la gran diferència entre l’estrès i l’ansietat, encara que tots dos tenen símptomes semblants, el seu origen és diferent. El primer va relacionat amb la falta de temps, no n’hi ha suficient i la persona es preocupa.

D’altra banda, l’ansietat va relacionada amb el futur, la persona està preocupada per una situació en concret i s’avança a ella imaginant resultats negatius o catastrofistes sense tenir en compte que la vida és canviant i pot variar en segons. La mort d´algú, la pèrdua de la feina, una separació sentimental, etc. poden alterar el nostre ritme de vida o inclús canviar-lo per complet.

Dit d’una altra manera, hem de gaudir i aprofitar cada moment i no donar mai per fet que son fixos. Hem de saber estar en el present i prestar atenció al nostre entorn, ja sigui una conversa amb els amics, un passeig amb la parella, un cafè amb els companys de feina, etc. Per què m’entenguis millor, és com si et diguessin el temps de vida que et queda, segurament ho aprofitaries millor i no deixaries escapar ni un segon per a disfrutar del teu entorn. Veuries la pluja, la neu, el fred, la calor o qualsevol altre variant del clima com alguna cosa excepcional i no t’ho voldries perdre per res. Doncs, ara què encara pots, fes-ho, passeja sota la pluja o no discuteixis per coses que no t’aporten res i que a sobre alteren el teu estat anímic.

