Millores en la web del Departament d’Estadística

La pàgina web del Departament d’Estadística del Govern d’Andorra, www.estadistica.ad, ha posat en funcionament noves millores amb l’objectiu de facilitar l’accés i la difusió de les dades estadístiques públiques. Entre les novetats destaca una navegació més intuïtiva, que permet als usuaris accedir a la informació de manera més ràpida i senzilla. També s’ha ampliat la possibilitat de descàrrega de dades en diversos formats, com Excel, CSV, JSON i XML 2.1. Les descàrregues en Excel s’han millorat notablement, amb la incorporació de gràfics automàtics, metadades completes i indicadors de qualitat, facilitant així l’anàlisi i la interpretació de la informació.
Una altra novetat important és la possibilitat de seleccionar períodes d’anàlisi no consecutius, fet que permet una major flexibilitat en l’estudi de les dades històriques. A més, s’ha ampliat la descàrrega de l’històric de dades, i ara es pot fer la transposició de dades directament en fitxers Excel o CSV, facilitant la seva reutilització i comparació.
Finalment, s’ha afegit la possibilitat de calcular rendiments actualitzats amb la inflació (calculadora IPC) sense tenir en compte els anys en què l’IPC és negatiu.
Aquestes millores responen al compromís del Departament d’Estadística d’Andorra amb la transparència, la qualitat de la informació i l’accessibilitat de les dades, oferint als usuaris eines més potents i adaptades a les seves necessitats.