Millores al refugi del Comapedrosa i en d’altres de no guardats

El Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació definitiva de les obres de millora i manteniment del refugi guardat del Comapedrosa i d’altres 8 refugis no guardats. En el cas del Comapedrosa, les obres impulsaran la instal·lació de vàters secs a l’exterior del refugi i la instal·lació d’un grup electrogen amb motor de gas (per substituir l’actual amb motor de gasoil). Les actuacions impulsades pretenen millorar l’eficiència del servei així com també el confort per als usuaris.

El concurs públic ha estat adjudicat a l’empresa Construccions Purroy per un import total de 283.127,74 euros. El termini d’execució de les obres és de dos mesos.

Pel que fa als refugis no guardats, s’han adjudicat actuacions, en una primera fase, al refugi de Claror; refugi de Perafita; refugi del Riu dels Orris; refugi de cabana Sorda; refugi de Coms de Jan; refugi de les Fonts; refugi del Pla de l’Estany i refugi de Font Verd. L’objectiu dels treballs se centraran en impulsar tasques de repàs, millora i pintat d’elements de fusta (rètols, llindes i sostres), millora i pintat d’elements metàl·lics (portes, porticons i finestres) i millora dels entorns exteriors (reparacions i anivellament de paviments, coms, zona de focs, bancs i taules existents). A més, també es preveu la reparació de parets exteriors i cobertes i millores i canvis interiors.

El concurs públic ha estat adjudicat a TP la Coma per un import total de 119.802,94 euros. El termini d’execució de les obres és de deu setmanes.