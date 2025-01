Millora de punts FIS per a Isabella Pérez i Jan Visa al gegant NJR d’Artesina

Jan Visa al Trofeu Borrufa 2024. Foto: @Toni Grases

Aquest dimecres, 22 de gener, s’ha disputat el gegant National Junior Race (NJR) d’Artesina, amb la presència de tres esquiadors del grup EEBE U19: Isabella Pérez, que ha consolidat els 88 punts FIS, Jan Visa, que ha marcat 71 punts, i Martí Llort, que no ha pogut completar la primera mànega.

Isabella Pérez confirma 88 punts FIS

Isabella Pérez ha estat 20a en una cursa en què, si bé a la primera mànega es deixava temps i acabava amb el 28è lloc després d’una baixada amb molta boira, a la segona, però ha fet una bona baixada que l’ha situat segona de mànega a només 0.01 de la primera. Finalment, el seu crono total ha estat de 1.52.45 amb +4.19 respecte a la vencedora, que ha estat la italiana Francesca Banchi amb 1.48.26.

Amb aquest resultat, Pérez ha marcat 88.29 punts, que faran mitjana amb els 88.63 que va assolir el passat 18 de gener a Font Romeu, i que deixaran enrere els seus actuals 122.90 en la disciplina de gegant.





Visa fa el seu millor gegant: 71.37 punts FIS

Per la seva part, en nois Jan Visa ha estat 9è en una cursa en què esquiava sòlid a la primera mànega, segons ha explicat l’entrenador Dídac González, i se situava 8è amb +0.95, i a la segona mànega es deixava +1.60 i feia el 18è temps de mànega que el situava, definitivament, 9è a la cursa amb un crono de 1.46.33, a 2.55 del guanyador, que ha estat l’italià Filippo Barberis (1.43.78). Martí Llort, per la seva part, no ha pogut completar la primera mànega.

Amb aquesta cursa, Visa ha marcat 71.37 punts FIS, millorant els seus actuals 80.36, i que són els seus millors punts en gegant. La seva segona millor puntuació ara són els 79.40 que va fer el passat 3 d’octube a Valle Nevado (Xile).

Aquest dijous, 23 de gener, cita a Prato Nevoso (Itàlia), amb un altre gegant NJR tant en nois com en noies.