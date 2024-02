Millora de punts FIS per a Àlvar Calvo als dos supergegants FIS de Pila

L’esquiador andorrà d’alpí, Àlvar Calvo, competint a Pozza di Fassa (Skilv)

Avui divendres hi havia dos punts de competició per als esquiadors i esquiadores de la FAE. Un era a Alleghe, però ahir ja es va confirmar que, pel mal temps, avui no es farien els gegants que havien de disputar els EEBE U19 i Íria Medina i Clàudia Garcia, de l’equip nacional. L’altre focus del dia estava a Pila, i aquí sí s’han disputat dos supergegants FIS, tot i els 45cm de neu caiguda durant la nit, amb millora de punts per a Àlvar Calvo en una cursa amb molta participació i alt nivell, amb 127 esquiadors.

Al primer supergegant, Calvo ha estat 27è amb el dorsal 67, a +1.84 del guanyador, l’italià Enrico Giacomelli (1.01.90), i amb 83.93 punts FIS que milloraven els seus actuals 117.84. Per la seva part, Pere Cornella acabava 66è a 3.20, mentre que Nico Daban, que era 70è, igualava la seva actual puntuació (113), Maià Font finalitzava 79è, i Salvador Cornella i Martí Llort no aconseguien acabar.

Al segon supergegant, Pere Cornella ha estat 36è a 2.76 del vencedor, que ha tornat a ser Giacomelli amb 59.82. Àlvar Calvo ha estat 44è, i ha marcat 100.28 punts amb els quals confirma la millora que ja havia fet a la primera cursa per deixar lluny els seus actuals 117.84 punts FIS. Per la seva part, Salvador Cornella ha acabat 48è, Maià Font 68è, Nico Daban 79è i Martí Llort 81è.

Demà dissabte l’equip disputarà un gegant CIT a la mateixa estació.

Aitor Mulero, entrenador: “Aquesta passada nit ha nevat 45cm i les condicions han sigut difícils fins al dorsar 30. El Pere ho ha tingut complicat amb el dorsal 16. No ha tingut cap opció per a lluitar. Els petits ho han fet força bé ja que feia temps que no es calçaven esquís de SG i Àlvar ha fet una mànega correcta a la primera cursa ja que ha sigut suficientment intel·ligent a la part dels rollers. Hi havia força nivell ja que s’estan anul·lant moltes curses”.