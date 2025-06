Millora de la confiança empresarial durant el segon semestre de 2024

Un treballador de la construcció (SFGA)

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) ha donat a conèixer aquest dimarts, 3 de juny, els resultats de la 56a edició de l’enquesta de clima empresarial corresponents al segon semestre de 2024. Aquest informe ofereix també una visió global de l’evolució de l’activitat durant tot l’any 2024 i les expectatives dels empresaris per al primer semestre de 2025.

L’economia andorrana ha tancat l’any 2024 amb un balanç positiu i molt millor del que s’havia previst inicialment. Segons les dades avançades del Departament d’Estadística, el PIB real ha augmentat un 3,4% anual el 2024, vuit dècimes més que el 2023 (+2,6%). D’aquesta manera, l’economia a Andorra ja encadena quatre anys consecutius d’expansió amb un ritme anual de creixement superior al de la zona euro.

El dinamisme de l’activitat al llarg de 2024 s’ha recolzat en el vigor del consum privat –sostingut sobretot per la fortalesa del mercat de treball– i en l’excel·lent comportament del turisme, que ha continuat batent rècords i contribuint de forma molt significativa al creixement econòmic.

Des d’un punt de vista sectorial, la construcció i els serveis es mantenen com els principals motors del creixement econòmic, mentre que la indústria ha continuat consolidant la millora iniciada el 2023, però dins uns registres encara modestos.

Les perspectives per al 2025 apunten que l’economia andorrana seguirà creixent per damunt de la zona euro, però ho farà amb menys intensitat que el 2024.

Entre els factors que es preveu que impulsin l’activitat hi ha la bona dinàmica de l’ocupació, els costos de finançament més baixos i una inflació en nivells continguts, que en conjunt suposaran un estímul per al consum i la inversió. En canvi, les principals fonts de risc provenen de l’exterior, sobretot per la intensificació de les polítiques comercials restrictives –en forma d’aranzels o altres mesures proteccionistes–, que podrien alterar els mercats internacionals i pressionar a l’alça els preus i a la baixa el creixement mundial.

Cal precisar, però, que davant del nou escenari d’incertesa que s’ha obert arran dels vaivens aranzelaris i del nou to de l’Administració nord-americana, Andorra es troba en una posició relativament resguardada, tot i que es pot esperar algun tipus d’afectació per la via indirecta, arrossegada per les previsions d’un creixement econòmic més baix de les economies veïnes. En tot cas, ara per ara, els impactes sobre l’economia andorrana no sembla que hagin de ser gaire rellevants, més enllà que es podria frenar una mica el creixement previst.

Segons l’enquesta de clima empresarial que elabora la Cambra, les empreses es mostren optimistes pel que fa a l’evolució de la marxa dels negocis en tots els sectors d’activitat, amb la construcció i els serveis com les activitats que continuen concentrant les millors previsions de creixement per al 2025.

En aquesta edició de l’enquesta, la Cambra també ha elaborat per primera vegada un monogràfic sobre l’Acord d’associació d’Andorra amb la Unió Europea, amb l’objectiu d’identificar tant les oportunitats com els reptes que les empreses perceben en relació amb aquest Acord.

Els resultats obtinguts provenen a partir del treball de camp efectuat durant el primer trimestre de 2025 amb una mostra formada per 862 empreses dels sectors de la indústria, la construcció i els serveis.