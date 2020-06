Milà, la ciutat de la moda

Superfície 181,67 km²

Ubicació Milà és la ciutat principal del nord d’Itàlia, capital de la regió de la Llombardia. És una de les regions italianes més desenvolupada.

Població És la segona ciutat més poblada d’Itàlia, després de Roma. Al municipi hi viuen 1,3 milions d’habitants, però l’àrea urbana inclou al voltant dels set milions.

Clima Roma té un clima mediterrani suau típic de la costa italiana. Els mesos amb el clima més càlid són del juny al setembre. Els mesos d’hivern són agradables, tot i que una mica més freds i plujosos que Catalunya.

Economia Alguns la defineixen com la capital econòmica d’Itàlia. De fet, és una de les ciutats de la Moda per excel·lència. La ciutat italiana és un dels principals centres financers i comercials i una de les ciutats més riques de la Unió Europea.

Curiositats

A la plaça central de Milà, on es troba el Duomo, sempre hi ha un munt de coloms. Però si et fixes bé, hi ha un punt on no hi ha cap ocell. Es tracta de l’estàtua del rei Vittorio Emanuele II. I és que l’estàtua està electrificada per evitar que ningú es posi sobre ella.

Comunicacions

Des de l’aeroport de Barcelona podem agafar vols low cost cap a Milà. L’auge dels vols de baix cost ha fet que en els últims anys arribin a passar pels aeroports de la ciutat italiana més de 36 milions de passatgers.

Milà compte amb tres aeroports: Malpensa, Linate i Bergamo. L’opció més còmoda per arribar a l’Estació Central és agafar el tren (des de Malpensa) i l’autobús (des de Bergamo i Linate).

Per explorar la ciutat la forma més còmode és fer-ho amb metro, tramvia, autobús o caminant. La plaça del Duomo que compta amb la catedral de Milà, més coneguda com a Duomo, és el lloc més important de la ciutat i per arribar des de l’estació central hi ha diverses opcions. Si arribem des de Malpensa pots arribar fins a l’estació Cardona des de la terminal 1. Però si vens des de l’estació central, pots agafar el metro i baixar a l’estació Duomo.

Des del centre podràs anar a gran part dels monuments i atraccions turístiques de la ciutat, com per exemple la Galeria Vittorio Emanuele II, Teatre allà Scala… I no t’oblidis que és la ciutat de la moda, així que està ple de tendes! Si bé és cert que Milà és una ciutat amb poques coses a veure, hi ha certes visites imprescindibles que fan a la ciutat especial.

Per AMIC (Alba Martos)