Milà destaca el compromís de la societat andorrana amb la igualtat de gènere

La secretària d’Estat d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Teresa Milà, va participar aquest dijous telemàticament en el Debat General de la 66a sessió de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona de les Nacions Unides. Es tracta del principal òrgan internacional intergovernamental dedicat exclusivament a la promoció de la igualtat de gènere i l’empoderament de la dona.

En la seva intervenció, Milà va destacar que Andorra “és una societat integradora que realitza un esforç continu per garantir la prevenció de situacions de risc i l’establiment de mecanismes per a la defensa dels drets de la dona”. La desigualtat per raó de gènere, va afegir la secretària d’Estat, “està relacionada amb factors estructurals”.

Per aquest motiu, va emfatitzar, “és important lluitar contra totes les formes de discriminació i violències envers les dones, des d’una acció col·lectiva, preventiva i transversal que impregni el conjunt de polítiques públiques, nacionals i internacionals”. A més, Teresa Milà, incidint en el tema central del Debat General –la igualtat de gènere en el context del canvi climàtic–, va posar en relleu la necessitat d’aconseguir “un equilibri” entre la sostenibilitat ambiental, la justícia social i l’equitat entre dones i homes.